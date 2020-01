Sarri pensa già alla partita contro il Napoli: «Non dobbiamo guardare la classifica, sarà tremendamente difficile»

Maurizio Sarri non lascia tempo alle esultanze e pensa già al futuro. Per il tecnico della Juve la vittoria in Coppa Italia contro la Roma è già messa da parte, perché la partita di domenica contro il Napoli è imminente.

«Col Napoli sarà difficile, non dobbiamo cadere nell’errore di guardare la classifica, è una squadra forte con giocatori forti. Sarà tremendamente difficile. Dal mio punto di vista emotivo è una partita particolare perché ho un legame forte con la città di Napoli», le parole del tecnico.