Sarri prima di Lazio Milan: «Ritrovare la nostra gente è bellissimo! Patric ci può dare qualcosa»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Milan

Intervenuto nel corso del prepartita di Lazio Milan, il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha presentato così la sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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TIFOSI – «Per noi è determinante ritrovare la nostra gente: è bellissimo! E’ un popolo particolare e dall’esterno non ci si può rendere conto».

PATRIC – «Abbiamo Rovella, Cataldi e Basic fuori. Le caratteristiche ecco, bisogna arrangiarsi. Patric ha palleggio, qualcosa ci può dare».

MILAN E MALDINI – «Quando abbiamo palla dobbiamo stare attenti a non perderla in maniera banale, loro sono letali. Dobbiamo avere delle preventive fatte bene. Maldini sta crescendo, speriamo continui così».