Sarri: «Pjanic? Non mi sono piaciute le parole di Setién» – VIDEO

Maurizio Sarri ha parlato di Miralem Pjanic e delle recenti parole di Quique Setien sul centrocampista bosniaco

Maurizio Sarri ha parlato di Miralem Pjanic durante la conferenza stampa pre Lecce. Queste le parole del tecnico bianconero.

PJANIC – «Non conosco la situazione, ma ci facciamo pieno affidamento in questo momento. Il ragazzo sta uscendo da un momento delicato con prestazioni in crescendo».

ARTHUR – «È un giocatore del Barcellona. Mi sembrerebbe brutto parlarne. Non mi è piaciuto quando Setien ha parlato di Pjanic che è un mio giocatore. Per questo non parlo di Arthur»