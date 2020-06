Conferenza stampa Sarri: «Inter e Lazio? Dobbiamo guardare ai nostri risultati»

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del match contro il Lecce all’Allianz Stadium

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Queste le parole del tecnico bianconero.

LECCE – «Le partite sono tutte difficili. C’è condizione fisica non ottimale e gare ravvicinate. Dobbiamo essere bravi nell’approccio, senza essere superficiali e presuntuosi. Il Lecce gioca a calcio e ha fatto meglio in trasferta che in casa. Dobbiamo averne massimo rispetto e sapere che il risultato è da conquistare».

PJANIC – «Non conosco la situazione, ma ci facciamo pieno affidamento in questo momento. Il ragazzo sta uscendo da un momento delicato con prestazione in crescendo».

MATUIDI TERZINO – «Oggi siamo andati verso questa soluzione. Ne proveremo altre e poi decideremo».

CRESCITA – «L’approccio al secondo tempo, volevamo chiuderla anche col doppio vantaggio. Nei 20 minuti finale abbiamo lottato dal punto di vista difensivo, ma come mentalità mi sarebbe piaciuto avessimo palleggiato nella loro metà campo».

ARTHUR – «È un giocatore del Barcellona. Mi sembrerebbe brutto parlarne. Non mi è piaciuto quando Setien ha parlato di Pjanic che è un mio giocatore. Per questo non parlo di Arthur».

HIGUAIN E RAMSEY – «Ieri si è allenato con la squadra. Possiamo spenderlo per uno spezzone, iniziale o finale. Lo stesso Ramsey. È chiaro che la percezione temporale che abbiamo giocando così spesso è alterata. Lui sta salendo, lo valuteremo anche oggi».