Sarri Lazio, è rottura con Lotito? Le ultimissime sul club biancoceleste dopo il vertice di Formello al quale ha preso parte anche Fabiani

In casa Lazio è scoppiato un piccolo terremoto interno. La lunga serie di infortuni che ha colpito la squadra ha spinto Claudio Lotito a intervenire in prima persona per fare chiarezza. Nella giornata di ieri, come riportato da Il Messaggero, si è tenuto un incontro nel tardo pomeriggio tra Maurizio Sarri, il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani, un vertice che segna un momento cruciale nella stagione biancoceleste.

Il tema principale del faccia a faccia è stato inevitabilmente quello degli infortuni, che stanno complicando il cammino della squadra in campionato e in Europa. Lo stesso Sarri, da sempre molto attento alla preparazione atletica, ha voluto difendere il suo metodo, ricordando che i suoi programmi di lavoro sono stati in passato premiati anche dalla UEFA per l’efficienza e la modernità. Tuttavia, la società ha chiesto spiegazioni precise: l’ampliamento dello staff medico doveva rappresentare un miglioramento, non un problema, e ora si vuole capire cosa non stia funzionando.

Nel corso del summit si è discusso anche della gestione dei carichi di lavoro da parte del preparatore Losi, ritenuti da alcuni troppo intensi. Sarri non ha nascosto la sua irritazione per le critiche, sottolineando che la sua filosofia non cambierà: intensità, ritmo e concentrazione restano i pilastri del suo calcio.

Ma non si è parlato solo di emergenze fisiche. La riunione è servita anche per un necessario chiarimento personale tra allenatore e dirigenza, dopo le frecciatine lanciate pubblicamente da Sarri nelle ultime settimane. Lotito ha voluto ristabilire un clima di collaborazione, fondamentale in vista del mercato invernale.

Proprio il calciomercato è stato l’altro grande tema del vertice. Sarri ha ribadito la necessità di rinforzi, chiedendo con forza l’arrivo di un esterno offensivo e di un’ala di qualità. I nomi sul tavolo sono quelli di Lorenzo Insigne e Ilic, due profili che il tecnico conosce bene e ritiene ideali per il suo gioco.

C'è inoltre piena sintonia sui giocatori in uscita: Belahyane e Noslin potrebbero lasciare Formello a gennaio per fare spazio ai nuovi innesti. Quello di ieri, però, è stato solo il primo incontro di una serie: il dossier "Sarri Lazio" resta aperto e sarà approfondito ulteriormente man mano che si avvicinerà la finestra di mercato.