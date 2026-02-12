Connect with us
Sartori Napoli, possibile addio dal Bologna per il dirigente? Ecco cosa filtra

Published

2 ore ago

on

By

sartori bologna

Sartori Napoli, possibile addio dal Bologna per il dirigente? Ecco cosa filtra in merito alle voci che lo avevano accostato ai partenopei

Le recenti indiscrezioni su un possibile passaggio di Giovanni Sartori al Napoli sono state smentite categoricamente. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, non vi è alcun dialogo in corso tra la società partenopea e l’attuale direttore sportivo del Bologna. L’architetto del miracolo rossoblù intende rispettare il contratto in scadenza nel 2027, trovandosi bene in Emilia, mentre il club azzurro sta valutando profili differenti per il proprio organigramma.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «Nonostante le ultime indiscrezioni, non ci sono colloqui tra #Napoli e Giovanni #Sartori (il suo contratto con #Bologna scade nel 2027 e lui è felice al Bologna) e, tra l’altro, il Napoli ha altri piani e non ci pensa».

