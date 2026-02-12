Sartori Napoli, possibile addio dal Bologna per il dirigente? Ecco cosa filtra in merito alle voci che lo avevano accostato ai partenopei

Le recenti indiscrezioni su un possibile passaggio di Giovanni Sartori al Napoli sono state smentite categoricamente. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, non vi è alcun dialogo in corso tra la società partenopea e l’attuale direttore sportivo del Bologna. L’architetto del miracolo rossoblù intende rispettare il contratto in scadenza nel 2027, trovandosi bene in Emilia, mentre il club azzurro sta valutando profili differenti per il proprio organigramma.

Despite the last rumors, there are no talks between #Napoli and Giovanni #Sartori (his contract with #Bologna expires in 2027 and he is happy at Bologna) and, by the way, Napoli have other plans and are not thinking of doing this. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 12, 2026

PAROLE – «Nonostante le ultime indiscrezioni, non ci sono colloqui tra #Napoli e Giovanni #Sartori (il suo contratto con #Bologna scade nel 2027 e lui è felice al Bologna) e, tra l’altro, il Napoli ha altri piani e non ci pensa».