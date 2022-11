Sassuolo, ag. Alvarez: «Deluso per la mancata convocazione»

Le parole di Edgardo Lasalvia, agente di Agustín Alvarez , sul suo impatto con il Sassuolo e la mancata convocazione con l’Uruguay

L’agente di Agustín Alvarez ha parlato ai microfoni di SassuoloNews.net. Lasalvia ha detto la sua sull’impatto dell’attaccante in Serie A e sull’esclusione dai Mondiali del Qatar.

«Agustin è felice di essere arrivato a Sassuolo. È molto contento dei compagni e della gente del club e sta lavorando affinché il tecnico gli dia la possibilità di fare il titolare e per ripagare poi quella fiducia con i gol. Riguardo al Mondiale ovviamente è triste, c’era molta speranza per una chiamata. Penso che non ci sia attaccante con la tecnica e con la vitalità del Canario».