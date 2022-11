Sassuolo, con l’Empoli è l’ora di Alvarez?

Sassuolo, per la sfida con l’Empoli Dionisi pensa ad Augustin Alvarez come titolare, nonostante lo scarso minutaggio

Il Sassuolo al lavoro per preparare la partita di sabato contro l’Empoli. In attacco Dionisi potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto Augustin Alvarez.

Nonostante lo scarso minutaggio, appena 44′ nelle ultime quattro sfide dei neroverdi, La Gazzetta dello Sport suggerisce come l’uruguaiano potrebbe partire da titolare, viste le numerose assenze, il periodo di difficoltà di Pinamonti – fermo a due reti in 892′ giocati – ma soprattutto considerato che con un gol e un assist in 108′ giocati in questo campionato, è il più pericoloso degli attaccanti neroverdi.