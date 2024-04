Sassuolo, UFFICIALE il ritiro punitivo: la mossa per la salvezza

Il Sassuolo ha ufficializzato la scelta del ritiro punitivo dopo l’ultima sconfitta contro il Lecce. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato del Sassuolo sulla scelta del ritiro.

COMUNICATO – «Doppia seduta d’allenamento quest’oggi per i ragazzi di Mister Davide Ballardini al Mapei Football Center. Al mattino dopo una prima fare di riscaldamento, la squadra ha svolto possesso palla, esercitazioni tecnico tattiche e partita a settori. Nel pomeriggio messa in azione e lavoro di forza in palestra. Si informa inoltre che la società in accordo con lo staff tecnico ha deciso che da domani, e fino al match di domenica, la squadra andrà in ritiro a Firenze per preparare al meglio la gara contro la Fiorentina».