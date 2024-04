Inchiesta Prisma, indagini sul Sassuolo: la situazione

Nell’inchiesta Prisma in cui è stata coinvolta la Juve per il discorso plusvalenze è indagato anche il Sassuolo

L’inchiesta Prisma torna a far parlare di sé. Le carte inviate dai pm di Torino ai Tribunali competenti riguardo gli altri club coinvolti nelle indagini sui conti della Juventus, infatti, stanno producendo nuovi accertamenti in varie zone d’Italia. La Procura di Modena, per esempio, sta lavorando alle relazioni tra i bianconeri e il Sassuolo, come spiegato dalla stessa società emiliana sui documenti relativi al proprio bilancio allo scorso 31 dicembre.

Il Sassuolo, infatti, nel documento di bilancio ha segnalato un fatto più recente. «In data 14 febbraio 2024 c’è stato un accesso della Guardia di Finanzia presso gli uffici della Master Group Sport, società correlata in cui è socio l’ad Carnevali, con la finalità di integrare la documentazione. Anche a seguito di tale perquisizione e sulla base delle informazioni aggiornate ricevute dai propri consulenti, la società ritiene di escludere impatti derivanti dalle indagini in corso sui bilanci approvati. Lo scrive Tuttosport.