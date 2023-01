Sassuolo, Berardi: «Oggi giornata perfetta»

Domenico Berardi, mattatore del Milan, a DAZN: «Abbiamo dato tutto per vincere, siamo contenti e dobbiamo continuare su questa strada»

Al termine della partita tra Milan e Sassuolo, Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

«Oggi è stata la giornata perfetta. È da un po’ che lavoriamo duramente in settimana, ma la domenica te lo ritrovi. Abbiamo dato tutto per vincere, siamo contenti e dobbiamo continuare su questa strada senza sbagliare atteggiamento e approccio. Il rigore lasciato? Quando segno e vedo che c’è un mio compagno che sta dando tuto e vorrebbe segnare , metto da parte e lo faccio volentieri. Così si crea il gruppo. Mi sento un po’ la bandiera del Sassuolo. Le emozioni di giocare in questi stadi non mi manca, sono sincero. Vittoria della svolta? tre punti che ci danno sicurezza, che stavo perdendo. Poi vincere qui è difficile. Fare cinque gol qua, dobbiamo essere contenti. Ora dobbiamo pensare all’Atalanta».