Al Mapei Stadium, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Bologna si sono affrontate nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. Soriano ha portato in vantaggio i rossoblù, pareggio a inizio ripresa di Ciccio Caputo. Bologna in 10 per un’ora a causa del rosso mostrato a Hickey al 30′.

Sintesi Sassuolo Bologna 1-1 MOVIOLA

5′ Occasione Caputo – Conclusione con il mancino del centravanti neroverde e palla vicina al palo.

17′ Gol Soriano – La sblocca il Bologna con Soriano. Errore in fase di costruzione dei neroverdi tra Magnanelli e Marlon, ne approfitta Barrow che serve Soriano che da pochi passi non sbaglia.

30′ Espulso Hickey – Il Var Nasca richiama La Penna che opta per il rosso al terzino per una dura entrata su Muldur.

37′ Occasione Berardi – Djuricic già in area dopo un contatto con Danilo, l’arbitro non fischia. Poi Berardi a terra, ma fuori area, e stavolta l’arbitro assegna la punizione. Battuta di Berardi e palla sulla barriera.

41′ Occasione Muldur – Inserimento di Muldur su gran palla di Magnanelli, ma ottima chiusura difensiva di Soumaoro, che chiude sul tiro del turco.

45’+3 Occasione Locatelli – Grande chance per il centrocampista neroverde ma la sua conclusione dall’interno dell’area ma Skorupski blocca.

52′ Gol Caputo – Il Sassuolo trova immediatamente il pari. Tiro di Djuricic sporcato da Danilo che addomestica involontariamente il pallone per Caputo, bravo a girarsi con il mancino e a freddare Skorupski.

57′ Occasione Traoré – Caputo in un due contro uno serve Traoré che pregusta il tap-in ma Soumaoro con un grande anticipo salva il Bologna.

60′ Occasione Traoré – Ancora l’ivoriano protagonista. Sinistro dal limite e palla vicinissima al palo.

75′ Occasione Marlon – Colpo di testa del centrale brasiliano e volo plastico del portiere rossoblù che respinge a mano aperta.

85′ Occasione Berardi – Il mancino dal limite del numero 25 sfiora il palo alla sinistra di Skorupski. Forcing finale dei neroverdi.

90′ Occasione Soriano – Prova il jolly dai 50 metri, ma Consigli indietreggia e blocca il pallone.

Migliore in campo: Caputo PAGELLE

Sassuolo Bologna 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 17′ Soriano (B); 52′ Caputo (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (71′ Toljan), Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli (46′ Traoré), Locatelli; Berardi, Maxime Lopez (87′ Raspadori), Djuricic (71′ Defrel); Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; Dominguez 81′ Baldursson), Svanberg (34′ De Silvestri); Orsolini (62′ Skov Olsen), Soriano, Sansone (62′ Schouten); Barrow (62′ Palacio). Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

ARBITRO: La Penna di Roma

NOTE: AMMONITI: – ESPULSI: Hickey (B) al 30′ con il Var.