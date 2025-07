Sassuolo, nuova strategia sul mercato: sfoltire la rosa, blindare i big e poi gli innesti

Nuova strategia nel calciomercato del Sassuolo: prima si sfoltisce la rosa, si bloccano i big – salvo offerte irrinunciabili – e poi si lavora sulle entrate

Il Sassuolo cambia approccio sul mercato e lo fa con una strategia diversa rispetto al passato: niente corse ai colpi in entrata, ma attenzione a sfoltire l’organico e ad aspettare il momento giusto per piazzare gli innesti mirati. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club neroverde ha finora ufficializzato solo il riscatto di Muharemovic dalla Juventus per circa 3 milioni di euro più bonus e il 50% sulla futura rivendita. Per il resto, si è scelto di non rinnovare i contratti di Toljan e Obiang, mentre è stato confermato Romagna. Tornati invece ai rispettivi club Moldovan, Lovato, Mazzitelli, Verdi, Velthuis e Bonifazi, per i quali non è stato esercitato il diritto di riscatto.

Intanto a disposizione dello staff tecnico sono rientrati Turati, Pinamonti, Caligara, Alvarez, Racic e Tressoldi. È proprio Racic il protagonista della prima cessione imminente: il centrocampista serbo, reduce da prestiti al West Bromwich e al Braga, è vicino al trasferimento all’Aris Salonicco. L’accordo tra le società prevede il passaggio a titolo definitivo per 3 milioni, con il giocatore pronto a disputare i preliminari di Conference League contro l’Araz-Naxçıvan il prossimo 24 luglio.

Sul fronte entrate, tanti i nomi accostati al Sassuolo ma nessuna trattativa realmente calda. Si parla di Klinsmann, Rugani, Birindelli, Passina, Adli, Pobega e Cutrone. E fa discutere, tra ironie social e scetticismo, la trattativa con l’Inter per Buchanan sulla base di 8 milioni più percentuale sulla futura rivendita, nonostante una stagione piuttosto incolore del canadese.

Per quanto riguarda i big, nessuna cessione in vista. Berardi è considerato intoccabile e prossimo al rinnovo, mentre Laurienté piace al Sunderland neopromosso in Premier, ma i 25-30 milioni richiesti rappresentano un ostacolo serio.

Senza frenesia, ma con idee chiare: il Sassuolo attende il momento giusto per colpire, partendo dalla solidità e da una rosa da alleggerire prima di essere rinforzata.