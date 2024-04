Sassuolo, Carnevali: «C’è un’aria di cambiamento con Ballardini»

Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sul momento delicato dei neroverdi prima dell’Udinese

Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Sassuolo-Udinese. Di seguito le sue parole.

«In certi momenti c’è poco da dire, ma fa parte del nostro momento, di quello che stiamo vivendo: basta guardarci negli occhi per capirci. Ho avuto modo di vedere un’aria di cambiamento da dentro, Ballardini riesce a trasmettere valori e c’è tutto per riemergere, abbiamo tutte le possibilità per arrivare al nostro obiettivo. Un ricordo di Barone? Con Joe c’era un rapporto speciale, lo ricordo come amico e non solo come dirigente. È un pensiero che ho in mente quotidianamente»