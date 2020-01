Sassuolo, Carnevali: «Siamo arrabbiati. Rigore? Non c’era assolutamente»

Il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, esprime tutta la sua rabbia dopo la sconfitta contro il Genoa

Giovanni Carnevali non ha affatto gradito l’arbitraggio di Irrati nel corso di Genoa-Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del dirigente neroverde ai microfoni di Sky Sport.

«I giocatori sono arrabbiati, preferiamo non farli parlare. Non è un momento piacevole. Il risultato ci fa arrabbiare, abbiamo fatto una gara più che buona. Dell’arbitraggio preferiamo non parlarne, bisognerebbe scrivere più cose. Bel gioco ma poco cinici? Vero, ma in determinate situazioni vieni danneggiato e non va bene. Non vogliamo intervenire nel discorso arbitrale, le immagini sono chiare. Perdere così dà molta rabbia. Rigore? Non c’era assolutamente, Obiang non l’ha toccato. Fallo su Berardi? Andava fischiato. Mercato? A gennaio non siamo abituati a fare grandi cambiamenti. La volontà è di continuare con questa squadra, cercando di non perdere gli elementi importanti. Acquisti? Se non ci sono necessità, rimarremo con la squadra che abbiamo».