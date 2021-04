Sassuolo, Consigli: «Europa League? Finchè c'è una speranza...»

Andrea Consigli si prende la copertina della vittoria del Sassuolo sul Benevento: ecco le dichiarazioni del portiere del Sassuolo

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento.

LA GARA – «Sono felice, due belle parate alla fine, finalmente sono servite a tenere la porta inviolata, bene così. E’ stata una bella vittoria, qui è sempre difficile giocare».

FINALE DI STAGIONE – «Manca chiudere le partite quando si possono chiudere, manca fare i gol quando si possono fare perché creiamo tantissimo e non sempre siamo concreti. Serve difendere in 11 perché a volte impostiamo in 11 ma difendiamo in 5-6. Noi abbiamo i nostri obiettivi. Anche l’anno scorso sembravamo lontanissimi di tutto e con una serie di vittorie ci siamo riavvicinati a una speranza di lottare per l’Europa League. Daremo battaglia contro chiunque».