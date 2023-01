Sassuolo, Dionisi: «Abbiamo fatto un primo tempo di livello, sembravamo noi la Lazio»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine della sconfitta in casa contro la Lazio per 2-0

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Dobbiamo andare incontro alla fortuna. Negli episodi non siamo stati fortunati ma oggi abbiamo fatto un primo tempo di livello, sembravamo noi la Lazio e loro il Sassuolo. Poi dopo si cercano spiegazioni, sono qua a parlare io, mi assumo la responsabilità, dobbiamo fare di più, solo giocare non basta. Sulla carta sei inferiore alla Lazio, abbiamo dimostrato di non esserlo ma dovevamo essere più cinici. Non possiamo pensare di giocare nella nostra area come la Lazio difende nella propria. Sono qui da un anno e mezzo e quello che stiamo vivendo quest’anno non l’abbiamo vissuto l’anno scorso. Tutto passa dalla gara in casa contro la Sampdoria. Oggi abbiamo affrontato la gara nel modo giusto, i ragazzi sanno di aver giocato meglio della Lazio nel primo tempo. La Lazio nel primo tempo non me la ricordo mai pericolosa ed è finito 0-1».