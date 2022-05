Sassuolo, Dionisi: «Berardi meritava il gol. Milan? Vogliamo vincere»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la convincente vittoria nel derby contro il Bologna: le dichiarazioni

Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo Bologna-Sassuolo.

VITTORIA – «Sono molto soddisfatto della prestazione, abbiamo fatto molto bene. Con Udinese e Napoli abbiamo sbagliato, oggi siamo stati anche più fortunati. Anche se nel primo tempo, in alcune azioni, abbiamo pensato più a tirare che a passarla al compagno».

SCAMACCA E BERARDI – «Io cerco solo di dare fiducia a dei calciatori. Sono contento per Domenico, è un calciatore forte e meritava di tornare a segnare. Sono contento anche per gli altri giocatori di cui si parla meno perchè non sono giovani o italiani, non sono in vetrina ma stanno facendo benissimo».

MILAN – «Per lo scudetto sarebbe bello che tutto si decidesse all’ultima. Sappiamo che sulla carta siamo sfavoriti, ma noi prepareremo la gara per vincerla. Sappiamo che partiamo sfavoriti ma ci alleneremo serenamente».