Sassuolo, Dionisi: «Credevamo di aver vinto, abbiamo sbagliato»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato nel dopo partita di Genoa-Sassuolo: le sue dichiarazioni

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo il pareggio con il Genoa.

PARTITA – «Forse abbiamo commesso l’errore pensando che la partita fosse ormai vinta e non abbiamo accelerato. Loro sono stati bravi a crederci, la sensazione era di essere padroni del campo abbiamo sbagliao. Nel secondo tempo è stata un’altra partita, noi ci siamo abbassati e loro attaccavano in cerca del gol. Dovevamo continuare a giocare offensivamente, ma è subentrata anche un po’ di stanchezza. Peccato perché il risultato non è all’altezza di ciò che si è visto in campo, ora analizzeremo il nostro atteggiamento».

ATTACCANTI – «Sia Scamacca che Raspadori possono giocare insieme. Raspadori può giocare anche vicino alla prima punta. Sono contento per Scamacca perché alla prima da titolare non si è emozionato ed ha giocato una partita importante. Deve prendersi quello che si merita».