Sassuolo, Dionisi: «La stagione non è nata sotto la miglior luce possibile»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato del difficile inizio stagione dei neroverdi. Le dichiarazioni

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla rubrica Nero&Verde dell’inizio stagione del club emiliano.

PAROLE – «La stagione non è nata sotto la miglior luce possibile perché subito abbiamo dovuto fare dei cambiamenti, come ci sta in ogni società che lancia dei giovani. Sono andati via giocatori bravi, ne sono arrivati altrettanti bravi, ma hanno bisogno di tempo. Qualcuno si è inserito subito, altri hanno bisogno di tempo. Abbiamo avuto delle defezioni, la prima è stata quella di Muldur, che si è fatto male dopo 20 secondi della prima partita e non l’abbiamo mai avuto.

Poi, praticamente per 11 partite, non abbiamo avuto a disposizione Berardi e Defrel, mentre Laurientè è arrivato alla quinta di campionato e Traorè ha iniziato a giocare dalla decima. Questi sono problemi che sono venuti susseguendosi nel corso della stagione e i ragazzi sono stati bravi a sopperire, peccato perché potevamo finire in bellezza questa prima parte di stagione e non ci siamo riusciti per demerito nostro. Le difficoltà le abbiamo vissute e superate, poi non le abbiamo mascherate nell’ultima parte di stagione».