Sassuolo, Dionisi: «Vittoria strameritata. Juve? Avremo più energie»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match vinto contro il Venezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Dobbiamo dare continuità tra primo e secondo tempo. Non è stato facile, ma siamo stati bravi. Il risultato è strameritato».

TANTI GOL – «Mi fa piacere perché significa che troviamo la porta con più frequenza. È solo una conseguenza di atteggiamento e qualità, ma non mi soffermerei troppo sui numeri».

DJURICIC – «Nulla di grave ma quando si parla di un problema muscolare non si può mai sapere. Filip è un giocatore importante ma non solo in campo ma per l’atteggiamento che ha fuori».

JUVENTUS – «Ora recuperiamo le energie e dopo questa prestazione e risultato avremo più energie per affrontare la Juve con i tifosi. Ben venga perché è uno stimolo. Nell’arco di un campionato ci sono partite che sembrano impossibile, alcune le abbiamo giocate e abbiamo avuto prestazioni ma non il risultato».