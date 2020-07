Sassuolo, Djuricic: «Possiamo fare risultato contro la Juventus»

Filip Djuricic, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni

«Europa League? Ci credevo anche prima di questa bella serie positiva, diciamo dal 4-2 con la Roma a inizio febbraio, quando abbiamo dimostrato di poter competere contro avversari più forti di noi».

JUVENTUS – «Non penso, però di sicuro possiamo fare risultato contro la Juve. Stiamo bene e vogliamo tirare fuori il massimo, rispettando la forza dei bianconeri».

DE ZERBI – «Lo capiamo meglio, io so cosa vuole e tutti lo sappiamo. Qui ci sono giocatori fortissimi, specie in attacco. Lui vuole il pressing alto e ci proviamo sempre per seguirlo. Sono migliorati gli equilibri, adesso rischiamo di meno».