Sassuolo, grave infortunio per questo giocatore: il comunicato - Calcio News 24

Sassuolo, intervento riuscito per Edoardo Pieragnolo: il difensore pronto a iniziare la riabilitazione

Buone notizie per il Sassuolo e per tutti i tifosi neroverdi: l’intervento chirurgico al ginocchio destro di Edoardo Pieragnolo è perfettamente riuscito. Il giovane difensore, uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel vivaio del Sassuolo, si era infortunato gravemente nel corso dell’ultima settimana, riportando la rottura del legamento crociato anteriore.

Il club emiliano ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare i tifosi sulle condizioni del giocatore: «Questa mattina il calciatore Edoardo Pieragnolo si è sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata dal professor Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo, è perfettamente riuscita. Il calciatore nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo».

Il Sassuolo ha inoltre voluto esprimere tutta la propria vicinanza al giovane terzino sinistro, inviandogli un messaggio di incoraggiamento per affrontare al meglio i mesi di recupero: “A Edoardo i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club”.

L’infortunio di Pieragnolo rappresenta un duro colpo per il Sassuolo, che in questa stagione sta puntando con decisione sulla linea verde e sui talenti cresciuti nel proprio settore giovanile. Pieragnolo, classe 2003, si era messo in evidenza per la sua corsa, la capacità di spinta sulla fascia e la grande personalità, caratteristiche che lo avevano reso un punto di riferimento per la difesa neroverde.

Ora il difensore dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione, con l’obiettivo di tornare a disposizione del Sassuolo nel corso della prossima stagione. Lo staff medico e tecnico seguirà passo dopo passo la sua ripresa, con l’intento di garantirgli un rientro sicuro e definitivo.

L’episodio conferma l’impegno e la serietà con cui il Sassuolo gestisce la salute dei propri tesserati, affidandosi a professionisti di altissimo livello e mostrando, ancora una volta, un’attenzione particolare alla crescita dei giovani.

Tutta la comunità neroverde si stringe attorno a Edoardo Pieragnolo, con la speranza di rivederlo presto in campo al Mapei Stadium, pronto a riprendere il suo posto nella difesa del Sassuolo e a contribuire nuovamente ai successi del club emiliano.