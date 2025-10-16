Sassuolo, guai fisici per quanto riguarda quel difensore. L'indiscrezione neroverde - Calcio News 24

Sassuolo, ansia per Muharemovic: infortunio in Nazionale, da valutare per il Lecce

Il tanto temuto “virus FIFA” colpisce anche il Sassuolo, che torna dalla sosta per le Nazionali con un grattacapo in più da gestire. Tra i giocatori rientrati dagli impegni internazionali figura Tarik Muharemovic, giovane difensore centrale bosniaco che ha preso parte alla prima delle due partite della Bosnia ed Erzegovina, ma è poi rimasto fuori dai convocati per il secondo match.

Il centrale del Sassuolo è sceso regolarmente in campo giovedì scorso nella sfida contro Cipro, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La partita si è conclusa con un pareggio per 2-2, ma proprio durante quella gara Muharemovic ha riportato un problema fisico che lo ha costretto a dare forfait per l’amichevole successiva, vinta dalla Bosnia per 4-1 contro Malta.

La conferma è arrivata direttamente dalla federazione bosniaca, che ha pubblicato un aggiornamento ufficiale sul proprio sito: «Tarik Muharemović non è sceso in campo a causa di un infortunio riportato ieri nella partita contro Cipro e salterà la prossima partita. I giocatori che hanno giocato più minuti ieri sera hanno svolto una seduta di recupero, mentre gli altri si sono allenati a maggiore intensità».

Il Sassuolo, dal canto suo, ha mantenuto una posizione più prudente. Sul sito ufficiale del club, nel resoconto degli impegni internazionali, si legge soltanto: «Tarik Muharemovic ha contribuito al pareggio 2-2 contro Cipro (9 ottobre), mentre non ha preso parte al successo esterno per 4-1 su Malta (12 ottobre)». Nessun dettaglio aggiuntivo sull’entità dell’infortunio o sui tempi di recupero.

Lo staff medico neroverde valuterà nelle prossime ore le condizioni del difensore in vista della prossima partita di campionato. Il Sassuolo sarà infatti impegnato sabato pomeriggio alle ore 15 allo stadio Via del Mare, dove affronterà il Lecce, in un match delicato per la classifica.

In un momento in cui la squadra di Dionisi cerca continuità e certezze in fase difensiva, un’eventuale assenza di Muharemovic rappresenterebbe un problema da non sottovalutare. Il club spera che l’infortunio non sia grave e che il giocatore possa tornare disponibile già nei prossimi giorni. Il Sassuolo, ancora una volta, si trova a fare i conti con gli effetti collaterali delle pause per le Nazionali.

