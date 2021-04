Il Sassuolo ha deciso che non schiererà i nazionali azzurri nel match dell’Olimpico contro la Roma: il comunicato

Il Sassuolo ha deciso che non schiererà i giocatori azzurri rientranti dagli impegni con le nazionali nella sfida contro la Roma. Il comunicato.

«A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile».