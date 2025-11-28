Sassuolo News
Sassuolo, tegola Berardi: infortunio contro il Como. Le condizioni
Sassuolo, si ferma Domenico Berardi: infortunio nella sfida di Serie A contro il Como. Ecco le sue condizioni
Brutte notizie per il Sassuolo di Fabio Grosso. Durante il match contro il Como, Domenico Berardi è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di un problema muscolare che ha subito destato preoccupazione nello staff tecnico neroverde.
L’episodio
L’attaccante si è fermato nel corso del secondo tempo, obbligando Grosso a una sostituzione forzata. Al suo posto è entrato Volpato al 51′ minuto.
Attesa per gli esami
Nelle prossime ore Berardi sarà sottoposto agli accertamenti strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero. La speranza del Sassuolo è che lo stop non si riveli lungo, vista l’importanza del capitano nella corsa salvezza.
