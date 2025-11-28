 Sassuolo, tegola Berardi: infortunio contro il Como. Le condizioni
Connect with us

Sassuolo News

Sassuolo, tegola Berardi: infortunio contro il Como. Le condizioni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

51 secondi ago

on

By

Domenico Berardi

Sassuolo, si ferma Domenico Berardi: infortunio nella sfida di Serie A contro il Como. Ecco le sue condizioni

Brutte notizie per il Sassuolo di Fabio Grosso. Durante il match contro il Como, Domenico Berardi è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di un problema muscolare che ha subito destato preoccupazione nello staff tecnico neroverde.

L’episodio

L’attaccante si è fermato nel corso del secondo tempo, obbligando Grosso a una sostituzione forzata. Al suo posto è entrato Volpato al 51′ minuto.

Attesa per gli esami

Nelle prossime ore Berardi sarà sottoposto agli accertamenti strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero. La speranza del Sassuolo è che lo stop non si riveli lungo, vista l’importanza del capitano nella corsa salvezza.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Como News

Como Sassuolo 2-0 LIVE: raddoppia Moreno

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

13 minuti ago

on

28 Novembre 2025

By

Nico-Paz-Como-Monza Classifica assist Serie A
Continue Reading

Ultime Notizie

Carnevali a Dazn prima di Como Sassuolo: «Siamo una neopromossa e sappiamo benissimo che è un campionato difficile. Matic? Campione e professionista serissimo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

28 Novembre 2025

By

Carnevali
Continue Reading