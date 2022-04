Sassuolo Juve, posticipo e mercato: Raspadori Frattesi gli obiettivi bianconeri

Sassuolo Juve, non solo la sfida in campo ma anche tanto mercato: dopo Locatelli, i bianconeri puntano Raspadori e Frattesi

Sassuolo Juve di domani non è solo sfida in campo, ma anche una possibilità più che concreta per parlare di mercato tra le due società.

Dopo Locatelli, i bianconeri puntano forte due obiettivi: Raspadori e Frattesi sono i nomi che Cherubini ha sulla lista per la politica dei giovani. Per il centrocampista c’è la concorrenza anche dell’Inter. Lo scrive La Stampa.