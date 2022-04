Inter Dumfries, da Roma a Roma: l’esterno ora è una certezza

Inter Dumfries, l’olandese volante ora è una certezza: da Roma a Roma la corsia di destra ora ha un nuovo padrone

Dimenticare Hakimi difficile ma non impossibile, soprattutto vedendo i numeri all’Inter di Dumfries, in gol contro la Roma. L’olandese volante è ora una certezza della corsia destra nerazzurra con 5 gol e altrettanti assist.

Da Roma a Roma, Dumfries non smette di correre. All’Olimpico il primo gol in Serie A e a San Siro ha aperto la strada per la vittoria preziosa della squadra di Inzaghi, che ora si gode anche il suo esterno. Lo scrive il Corriere dello Sport.