Sassuolo, Laurienté: «Dionisi ci ha sempre spronati. Rigore? Non mi aspettavo il gesto di Berardi»

Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle sue caratteristiche e della sua prima stagione in Serie A. Le sue dichiarazioni:

«Il dribbling è la mia interpretazione del gioco. Ho iniziato così sin da piccolo e tutti parlavano di quelli. Rigore contro il Milan? Berardi pensava che mi meritassi di segnare e per lui è stato un grande gesto e non me lo aspettavo. Della partita contro i rossoneri ricorderò sempre il silenzio dopo ogni nostro gol, è stato incredibile. Periodo negativo? Capita a tutte le squadre e noi tra infortuni e poca condizione non abbiamo fatto bene. Dionisi? Ci ha sempre detto di credere in noi stessi. Lui è sempre stato convinto che le cose sarebbero cambiate. Io vorrei trovare continuità e i gol per aiutare la squadra».