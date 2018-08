Dopo la suggestione Parma andata in fumo per i costi troppo ambiziosi dell’operazione, il Sassuolo ci prova per Mario Balotelli

Squinzi vuole evitare un’altra stagione da cardiopalma come quella antecedente. A disposizione del nuovo tecnico De Zerbi, sono arrivati gente d’esperienza del calibro di Kevin Prince Boateng, vecchi pallini del tecnico della passata stagione trascorsa al Benevento, come Djuricic e Brignola, più giovani interessanti. La squadra emiliana è apparsa rinforzata nonostante la cessione dei due migliori giocatori della scorsa stagione, Acerbi e Politano. Il tecnico ex Foggia dovrà essere bravo ad assemblare il nuovo giocattolo a disposizione.

Ma non è finita qui. Squinzi vuole regalarsi la ciliegina. Infatti secondo Tuttosport, il club neroverde farà un tentativo in zona Cesarini per acquistare Mario Balotelli. Le operazioni della trattativa sono piuttosto onerose, cosi come la disponibilità finanziaria del padron della Mapei. Vedremo come si svilupperà il tutto, Intanto l’allenatore del Nizza Vieira lo scarica: «Il giocatore vuole andare via, quindi non posso dichiarare che resterà qui. Vogliamo giocatori che abbiano piacere di far parte di questa squadra».