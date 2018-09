Calabria prima della sfida tra Milan e Sassuolo afferma che per i rossoneri basterebbe una vittoria per uscire da questo momento difficile

Questa sera il Milan affronta il Sassuolo al Mapei Stadium. Per i rossoneri si tratta di una partita fondamentale in un momento piuttosto difficile per la squadra, che non solo ha raccolto appena 6 punti in 5 gare di campionato ma è anche “spuntato”. Gonzalo Higuain è fermo ai box mentre Patrick Cutrone non è al top dopo aver recuperato dall’infortunio. Davide Calabria prima del match ha confermato che la squadra di Gattuso cercherà con forza la vittoria e minimizza i problemi dovuti alle mancanze in termini di scelte a disposizione dell’allenatore.

«Puntiamo a vincere stasera. Berardi? Loro sono una squadra in forma, sono tutti ragazzi giovani e avranno voglia di mettersi in mostra. Noi veniamo da tre pari di fila e vogliamo vincere. C’è qualche acciacco, ma noi siamo una squadra lunga», ha detto Calabria ai microfoni di Rai Sport.

