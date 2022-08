Infortunio Florenzi, il Milan resta in dieci: le condizioni del terzino

Stefano Pioli nel finale della sfida contro il Sassuolo perde Florenzi, il terzino ha accusato un problema muscolare

Rimasto a terra per diversi minuti ha dovuto alzare bandiera bianca l’esterno rossonero. Problema al flessore sinistro per Florenzi e Milan che resta in dieci avendo finito i cambi.