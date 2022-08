Infortunio Berardi, l’esterno del Sassuolo esce dal campo in lacrime: le condizioni

Tegola per Alessio Dionisi nel corso della partita contro il Milan, il tecnico ha perso Domenico Berardi per un infortunio muscolare

L’esterno neroverde è rimasto a terra dopo una spinta subita da Theo Hernandez ed è uscito dal campo in lacrime. Problema muscolare per lui da valutare, ma da come è uscito non lascia trasparire nulla di positivo.