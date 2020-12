Sassuolo, pochi movimenti ma buoni: cosa chiede De Zerbi al mercato

Il Sassuolo pensa al mercato di gennaio. Di cosa ha bisogno Roberto De Zerbi? Le ultimissime notizie

Si avvicina il mercato di gennaio. Il Sassuolo ha chiuso il 2020 al quarto posto: cosa serve ai neroverdi per continuare a sognare? La rosa è completa, De Zerbi ha praticamente utilizzato tutti gli uomini a sua disposizione. Gli infortuni e il Covid hanno condizionato la parte centrale del campionato mettendo a nudo anche dei limiti. In estate è stato scelto di non avere un vero e proprio vice-Caputo. Ciccio è stato fermo per un mese causa pubalgia e il Sassuolo ha fatto fatica.

Sicuramente un nuovo centravanti di riserva, anche per dare un piano B alla squadra, potrebbe essere il colpo giusto per rafforzare la squadra. Poi tutto dipenderà dalle uscite. In difesa c’è traffico al centro e presto rientrerà anche Filippo Romagna. In mezzo al campo idem: dovesse uscire qualcuno spazio alle entrate, altrimenti giusto non rompere gli equilibri che si sono creati.