Sassuolo, ridotta la squalifica di Tomsa dopo l’aggressione all’arbitro: fino a quando rimarrà fuori! La decisione ufficiale della Corte Sportiva d’Appello

Sassuolo, la Corte Sportiva d’Appello ha ridotto la squalifica di Tomsa dopo l’aggressione all’arbitro! La decisione ufficiale

Arriva un’importante novità sul fronte della giustizia sportiva per il Sassuolo Primavera. Il club neroverde incassa infatti una piccola riduzione di squalifica per il suo giovane tesserato, sanzionato duramente dopo un grave episodio avvenuto in campo. Il protagonista della vicenda è Troy-Leo Tomsa, che si era reso autore di un’aggressione ai danni di un arbitro.

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La decisione ufficiale della Corte Sportiva d’Appello

Inizialmente, il Giudice Sportivo aveva usato la mano pesantissima, fermando il ragazzo per circa un anno e fissando la scadenza della sanzione al 31 dicembre 2026. Tuttavia, il ricorso presentato in appello ha sortito un effetto positivo, limando di tre mesi la pena inflitta.

Il comunicato ufficiale chiarisce i dettagli del provvedimento: “La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il reclamo di Troy-Leo Tomsa, il calciatore classe 2007 della Primavera del Sassuolo squalificato dal Giudice Sportivo fino al 31 dicembre 2026. La Corte ha rimodulato la squalifica del giocatore, che non potrà scendere in campo fino al 30 settembre 2026.”

L’episodio in Sassuolo-Napoli e le motivazioni del Giudice

L’episodio scatenante che ha portato a questo lunghissimo stop si era verificato lo scorso 7 marzo, durante il concitato match contro il Napoli, sfida valida per la 29ª giornata del campionato Primavera. In quell’occasione, la tensione agonistica aveva purtroppo superato il livello di guardia.

Il giovane talento era stato sanzionato a seguito di un’espulsione diretta. Le motivazioni riportate nel referto ufficiale non lasciavano spazio a interpretazioni, punendo l’atteggiamento del giocatore “per aver rivolto gravissime minacce e ingiurie ed essere entrato in contatto fisico con il direttore di gara”. Un gesto inaccettabile per il codice di giustizia sportiva, specialmente a livello giovanile, dove il rispetto per la classe arbitrale deve rappresentare un pilastro formativo assoluto.

Il ritorno in campo fissato per l’autunno 2026

Grazie a questo sconto di pena, la riduzione della squalifica fino al 30 settembre 2026 permetterà al classe 2007 di poter pianificare il suo rientro agonistico per l’inizio dell’autunno di quella stagione. Resta comunque un monito severo per il calciatore, chiamato ora a un percorso di maturazione fondamentale per lasciarsi alle spalle questo brutto capitolo e riprendere in mano il proprio futuro nel mondo del calcio.