Sassuolo-Roma, 38ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio domenica 20 maggio alle ore 20,45. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Sassuolo-Roma, 38° turno della Serie A 2017/2018: al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia va in scena l’ultima partita stagionale di neroverdi e giallorossi. Emiliani (43 punti) già salvi e senza più nulla da chiedere al campionato; Roma (74) con l’obiettivo di mantenere il terzo posto in classifica per cui manca un punto aritmetico. Nella gara d’andata, giocata il 30 dicembre all’Olimpico, le due squadre pareggiarono 1-1 (alla rete di Pellegrini rispose la marcatura di Missiroli).

La partita in programma domenica 20 maggio 2018 alle ore 20,45 potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sul canale Premium Sport 2 e Premium Calcio 2 HD, e da Sky sul canali Sky Calcio 2. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). Gli aggiornamenti in diretta di Sassuolo-Roma potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, gli aggiornamenti saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Sassuolo-Roma, probabili formazioni

Qui Sassuolo: Iachini ritrova Peluso dopo la squalifica; sulla corsia di destra, Adjapong, non al meglio, potrebbe riposare e lasciare il posto da titolare a Cassata. Sulla sinistra, spazio a Rogerio, mentre al centro sono vivi i ballottaggi tra Missiroli e Biondini e Duncan e Mazzitelli. Innavanti, verso la conferma la coppia Berardi-Politano. Qui Roma: Di Francesco non può contare sullo squalificato Nainggolan ma a centrocampo c’è il rientro di Strootman. In difesa, Juan Jesus può partire dal 1′ al posto di Fazio, non al meglio. I soliti dubbi in attacco: Schick ed El Shaarawy favoriti su Gerson e Perotti per affiancare la punta Dzeko.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Dell’Orco, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano.

ROMA (4-3-3): Skorupski; Florenzi, Juan Jesus, Manolas, Kolarov; Pellegrini, Strootman, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Sassuolo-Roma, curiosità e statistiche

I precedenti di Serie A giocati in Emilia tra Sassuolo e Roma sono 4: bilancio tutto romano con 4 vittorie giallorosse.

Sassuolo-Roma, l’arbitro della partita

Sassuolo-Roma sarà diretta dall’arbitro Eugenio Abbattista di Bari. Gli assistenti saranno Imperiale e Vecchi, Piscopo designato quarto uomo. Al Var, Aureliano e Mondin (assistente).

Dopo avervi fornito le info utili su come vedere Sassuolo-Roma in streaming e in diretta tv, l’appuntamento è per domenica 20 maggio 2018 su Calcionews24.com per la diretta della partita.