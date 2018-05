Sassuolo-Roma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Roma, 38ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Serata speciale per mister Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, che torna per la prima volta da avversario al Mapei Stadium. Il tecnico, che ha guidato il Sassuolo per 5 anni, vivrà dei momenti speciali questa sera. La Roma affronterà il Sassuolo, ormai salvo e senza obiettivi di classifica, per chiudere al terzo posto: con una vittoria i giallorossi sono certi della terza piazza, con un altro risultato dovranno gufare la Lazio, impegnata all’Olimpico nello spareggio contro l’Inter. A tra poco con tutti gli aggiornamenti e la diretta live dal Mapei Stadium.

SASSUOLO-ROMA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Sassuolo-Roma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Sassuolo-Roma: formazioni ufficiali

ARBITRO: Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta

In attesa di comunicazione ufficiale

Sassuolo-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Ianchini ritrova Peluso, che sarà titolare con Acerbi e l’ottimo Lemos visto a San Siro. Piccolo dubbio per Adjapong, ancora acciaccato, e ballottaggi in mezzo con Mazzitelli e Cassata in rimonta su Duncan e Missiroli. Per l’ex juventino, possibile anche un impiego “sperimentale” da quinto a destra se Adjapong non dovesse partire titolare. L’ultima gara stagionale potrebbe regalare la gioia del ritorno tra i convocati di Karsdorp, mentre potrebbe rivedersi anche Perotti. Out per squalifica Nainggolan, il suo posto sarà preso da Strootman. Possibile rientro per Manolas con Juan Jesus in panca, nel tridente salgono le quotazioni di Perotti che potrebbe scalzare Under dopo un brutto colpo subito ieri in allenamento.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano.

Panchina: Pegolo, Marson, Letschert, Dell’Orco, Mazzitelli, Sensi, Biondini, Cassata, Matri, Babacar, Pierini, Ragusa.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Duncan, Magnanelli, Mazzitelli, Acerbi, Missiroli, Rogerio

Indisponibili: Lirola, Goldaniga

ROMA (4-3-3): Skorupski; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Lo.Pellegrini, De Rossi, Strootman; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Panchina: Skorupski, Lobont, J. Silva, Karsdorp, Lu.Pellegrini, Juan Jesus, Capradossi, Gonalons, Gerson, Perotti, Antonucci, Schick.

Squalificati: Nainggolan

Diffidati: Strootman

Indisponibili: Defrel, Bruno Peres, Alisson

Beppe Iachini, allenatore del Sassuolo, potrebbe non essere riconfermato sulla panchina del club neroverde e in conferenza stampa mette i puntini sulle i, snocciolando i numeri della sua gestione e rivendicando l’ottimo lavoro svolto da novembre, al momento del suo arrivo sulla panchina del Sassuolo. Le parole di Giorgio Squinzi in settimana hanno fatto male e lo si capisce dalle dichiarazioni del tecnico: «Il lavoro è sotto gli occhi di tutti: carta canta! Siamo partiti con il 4-3-3 e siamo passati al 3-5-2 perché non avevamo Lirola e Goldaniga e abbiamo puntato, valorizzandoli, su Rogerio e Adjapong. bbiamo una media punti di 1,4 a partita, più da Europa League che da salvezza e abbiamo recuperato tantissimi punti a 7-8 squadre». Prosegue l’allenatore: «I moduli non sempre contano, basti pensare alla Juventus che ha iniziato con Conte e ha proseguito con Allegri, vincendo 7 Scudetti con 6-7 moduli diversi». Iachini è in bilico, nonostante l’ottimo lavoro. Squinzi vuole un tecnico giovane che possa puntare sul 4-3-3 e l’allenatore neroverde risponde apertamente, con rispetto, al patron del Sassuolo: «Prendo le sue come dichiarazioni estemporanee. Il nostro lavoro è palese, abbiamo risollevato la squadra, valorizzato giovani, Berardi e Politano hanno dimostrato di poter giocare anche altri moduli con Matteo che non aveva mai fatto tanti gol». Chiosa finale sulla Roma dell’ex Di Francesco: «La Roma ha fatto un ottimo percorso in campionato e in Champions, passando dalla difesa a 3 a 4. La Roma ha trovato un ottimo allenatore e dovrà tenerselo ben stretto».

Dopo aver conquistato la matematica qualificazione in Champions, ora per la Roma è obbligatorio concludere la stagione al terzo posto, davanti alla Lazio. Eusebio Di Francesco presenta la sfida contro un Sassuolo ormai salvo, chiamato solo a tenere l’undicesimo posto in classifica. In conferenza stampa, l’allenatore giallorosso racconta le sue sensazioni in vista del ritorno al Mapei: «Sono contento di ritrovare molti amici, è un ambiente bellissimo. Umanamente ho lasciato e ricevuto grandi insegnamenti. Il Sassuolo è in salute, dovremo affrontarli nel modo giusto. Sono molto legato ai loro giocatori, come Magnanelli che è un esempio da far vedere a tanti. Politano e Berardi sono due giocatori a cui sono molto affezionato». Alisson Becker sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo, ma Di Francesco non ha alcuna intenzione di privarsene: «Alisson? Nel calcio non c’è nulla di definitivo, Ma sono convinto, per quelle che sono le mie sensazioni, che lui resterà alla Roma. Non sarà convocato per un problema muscolare, giocherà Skorupski. Under non si è allenato, ma verrà con noi e lo valuteremo all’ultimo. Anche Fazio in dubbio». Il tecnico giallorosso commenta anche la straordinaria stagione della Roma: «Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in Champions League, ma dal mio punto di vista ho un piccolo rammarico, perchè potevamo fare di più e ci siamo andati molto vicini. Deve essere un punto di partenza. In campionato dispiace avere questo distacco, potevamo fare meglio sia dal punto di vista dei goal che dei punti, ma resta un campionato positivo».

Sassuolo-Roma: i precedenti del match

Sono 9 i precedenti tra Sassuolo e Roma: i neroverdi non hanno mai battuto la formazione giallorossa! Al Mapei Stadium è sempre stato un trionfo giallorosso: 0-2, 0-3, 0-2 e 1-3. Quattro vittorie su quattro per la Roma! All’Olimpico invece, nei 5 precedenti, il Sassuolo ha perso una sola volta, pareggiando nelle altre 4 occasioni. Il computo dei gol al Mapei Stadium è di 1 a 10.

Sassuolo-Roma: l’arbitro del match

Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta dirigerà la partita tra Sassuolo e Roma. Il fischietto pugliese sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Vecchi, dal quarto uomo Piscopo e dagli addetti al Var Aureliano e Mondin (AVar). Nessun precedente in carriera tra Abbattista e le due formazioni. L’arbitro di Molfetta sarà alla terza direzione in Serie A (Spal-Cagliari 0-2, Bologna-Benevento 3-0 i suoi precedenti, curiosamente tutti con una formazione emiliana).

Sassuolo-Roma Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Calcio 2, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport 2 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.

Leggi anche: SERIE A DIRETTA GOL 38ª GIORNATA