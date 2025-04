Saudi Pro League, si accende la corsa al titolo! Si ferma l’Al Hilal, l’Al Ittihad torna a +6: allungo decisivo?

Saudi Pro League, si sta accendendo la corsa per il primo posto! Si ferma l’Al Hilal, l’Al Ittihad torna a +6: allungo decisivo? I dettagli

La ventinovesima giornata della Saudi Pro League ha regalato emozioni e potrebbe rappresentare un momento chiave nella corsa al titolo. L’Al Hilal, fermato in casa dall’Al Shabab guidato da Terim e Bonaventura, vede l’Al Ittihad allungare nuovamente in classifica grazie alla vittoria per 3-2 sull’Al Ettifaq, con un gol decisivo dell’ex romanista Aouar, portandosi a +6 sui rivali.

Oggi sarà il turno dell’Al Nassr dell’ex Milan Stefano Pioli, impegnato in casa contro il Damac, mentre la lotta per la qualificazione alla Champions League, riservata alle prime tre squadre, si fa sempre più intensa. Al Ahli e Al Qadisiya saranno protagonisti rispettivamente contro Al Wehda e Al Khaleej, in una competizione che promette di mantenere alta la tensione fino alla fine.