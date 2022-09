Scamacca e Frattesi: «Contro l’Inghilterra sarà difficile»

Scamacca e Frattesi hanno parlato ai canali ufficiali degli Azzurri in vista della sfida di San Siro contro l’Inghilterra

Scamacca e Frattesi, ex compagni all’Udinese e ora riuniti in nazionale, hanno parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista della sfida contro l’Inghilterra. Di seguito le loro parole.

SCAMACCA – «Contro l’Inghilterra sarà una partita bella e molto intensa. L’esordio di Frattesi in Nazionale? Lui è uno che non tralascia emozioni. Non fa sembrare che magari è teso o nervoso, lui prende e va. L’ho visto bene, ha giocato bene in modo tranquillo. L’ambientamento in Inghilterra per me sta andando bene, il gruppo è molto tranquillo e molto disponibile e tutto è stato molto facile. Tornare in Nazionale è bello ed il gruppo si sta formando con anche tanti elementi nuovi».

FRATTESI – «Sarà una gara sicuramente difficile come lo è stata all’andata, dovremmo essere bravi a livello tattico ed in fase offensiva. Giocare a San Siro conterà tanto. Come sempre quando si gioca in casa sarà fondamentale la spinta del pubblico, perché sarà sicuramente una partita molto impegnativa».