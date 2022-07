Scamacca PSG, Mancini favorevole: «Giocare all’estero regala esperienza»

Il c.t. della Nazionale Roberto Mancini si è detto favorevole al possibile passaggio di Scamacca al PSG

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del possibile trasferimento di Gianluca Scamacca al PSG.

SCAMACCA-PSG – «Brutta notizia per me? No, no, anzi: glielo consiglierei senz’altro. Giocare all’estero regala esperienza, fa conoscere un calcio diverso, situazioni differenti. Aiuta a crescere».