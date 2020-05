Scambio Pjanic Arthur: club d’accordo, il brasiliano apre alla cessione

Juventus e Barcellona stanno intensificando i contatti per provare a concludere lo scambio tra Pjanic e Arthur

Pjanic al Barcellona insieme a De Sciglio, Arthur alla Juventus. Sulla carta sembra tutto perfetto: le società sono d’accordo, Pjanic anche e non è escluso che Quique Setien, in un futuro prossimo spieghi ad Arthur che lo spazio per lui potrebbe ridursi. Il brasiliano, fino a questo momento, ha rifiutato categoricamente il trasferimento ma ora, come riporta Gazzetta, ha aperto alla possibilità.

La missione del Barcellona è convincere Arthur. È una questione di Stato, perché lo scambio con Pjanic e De Sciglio è fondamentale per i bilanci del Barça come della Juve, però la cosa non commuove il brasiliano. Che non se ne vuole andare (come ha detto a più riprese). La trattativa sembrava essersi arenata fino a mercoledì, quando dalla famiglia del brasiliano per la prima volta hanno lasciato aperto un minuscolo spiraglio. Niente di esagerato, ma rispetto al fronte del no opposto in maniera non negoziabile, qualcosa è cambiato. Bisogna parlare di soldi, argomento finora trascurato che ovviamente sarà decisivo.