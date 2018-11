Patrik Schick in gol con la Repubblica Ceca nella gara di Nations League contro la Slovacchia. Un gol tutto italiano, l’assist è di Jankto…

Repubblica Ceca in salsa…italiana. La Nazionale allenata da Jaroslav Silhavy, impegnata nella gara di Nations League contro la Slovacchia, è passata in vantaggio poco dopo la mezzora grazie ad una rete del romanista Patrik Schick. Un gol tutto ‘italiano’ quello segnato dai cechi, con un pregevole suggerimento del centrocampista della Samp, Jankto, che ha lanciato in profondita l’attaccante, bravo poi a superare il portiere avversario con un bel pallonetto.