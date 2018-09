Schick ha segnato il gol dell’1 a 0 nella partita di Nations League tra Repubblica Ceca e Ucraina. Per l’attaccante è la prima rete dopo molti mesi

Patrik Schick ha ritrovato la via del gol. L’attaccante della Roma apre infatti la sfida in Nations League tra Repubblica Ceca e Ucraina dopo appena 4 minuti dal fischio iniziale. Il numero 14 giallorosso scaglia il pallone sotto la traversa con potente tiro di sinistro imparabile per il portiere avversario. L’attaccante con la maglia della Roma, anche a causa di una serie di infortuni, non segna dal 3 a 0 con la SPAL del 14 aprile 2018.