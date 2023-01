Scontri A1, al momento ancora nessun provvedimento in vista di Napoli-Juventus

Il Governo questa mattina si è ritrovato per decidere il da farsi dopo gli scontri sull’A1 tra tifosi di Roma e Napoli, al momento nessun provvedimento per la sfida contro la Juventus

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la partita in programma venerdì sera tra la prima e la seconda della classe non avrebbe ancora subito cambiamenti per quanto riguarda l’ingresso dei tifosi allo stadio.