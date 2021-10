Sebino Nela su Ibanez: «Ha carattere, ma vi dico in cosa deve migliorare»

Nell’intervista esclusiva che ha rilasciato a calcionews24 Sebino Nela ha parlato anche di Ibanez della Roma

IBANEZ – «Ha discreto carattere, ma deve migliorare ancora molto. Deve trovare sicurezza, non è possibile che anticipi l’avversario e poi sparacchi il pallone in tribuna. Somiglianze con me? Se vogliamo sì, anche se io nasco in un ruolo diverso».