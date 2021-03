Semplici: «Ho portato esperienza ed entusiasmo. Sulla Juventus… »

Leonardo Semplici parla sulle frequenze di Radiolina dopo i tre risultati utili consecutivi: queste le parole del tecnico del Cagliari

Complimenti: «I complimenti vanno ai ragazzi, abbiamo ottenuto punti importanti per arrivare all’obbiettivo»

Cambio di rotta: «Ho portato esperienza ed entusiasmo, ho messo dentro quelle poche cose da trasferire in campo facendo le cose facili e liberare quelle che erano le qualità dei giocatori che hanno fatto grandi carriere negli anni precedenti. Ho trovato un gruppo disponibile e sono delle ottime persone non solo come giocatori»

Juventus: «Nono so se la sua eliminazione sia un bene, non dobbiamo fare una grande prestazione e solo così possiamo metterla in difficoltà. Sta a noi approfittare dei loro problemi, abbiamo le caratteristiche e possiamo portare a casa un risultato positivo».