Sensi, non solo Milan: il centrocampista offerto anche all’Inter

Il centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi è stato offerto dal suo agente Beppe Riso sia al Milan che all’Inter per il mercato invernale

Non solo Milan. È di oggi la notizia dell’interessamento dei rossoneri per Stefano Sensi, fresco di convocazione nella nazionale di Roberto Mancini. Ma a quanto pare, l’agente Beppe Riso non avrebbe offerto il classe ’95 solamente a Leonardo, ma anche ad Ausilio. Il rappresentante del centrocampista avrebbe infatti sondato anche i nerazzurri per il possibile approdo del suo assistito. Al momento entrambi i direttori non sembrano molto interessati alla pista che porta al giocatore del Sassuolo. Il Milan cerca un profilo più internazionale, in grado di giocare fin da subito da titolare, mentre l’Inter ha bisogno di ben altro per il salto di qualità tanto ricercato.