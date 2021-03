Serbia, i convocati di Stojkovic: c’è Milinkovic-Savic, fuori Kolarov

Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per le qualificazioni ai Mondiali 2022

Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Un po’ a sorpresa, il ct ha escluso Aleksandar Kolarov e Luka Milivojevic dalla lista dei convocati in vista del triplo impegno che attende la sua nazionale contro Repubblica d’Irlanda, Portogallo e Azerbaigian

PORTIERI: Predrag RAJKOVIC,Marko DMITROVIC, Djordje NIKOLIC

DIFENSORI: Stefan MITROVIC, Nikola MILENKOVIC, Uros SPAJIC, Milos VELJKOVIC, Strahinja PAVLOVIC, Marko PETKOVIC, Milan GAJIĆ, Filip MLADENOVIC.

CENTROCAMPISTI: Mihailo RISTIC, Sasa LUKIC, Uros RACIC, Nemanja MAKSIMOVIC, Nemanja GUDELJ, Nemanja RADONJIC, Dusan TADIC, Nenad KRSTICIC, Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Filip ĐURIČIĆ, Darko LAZOVIC, Marko GRUJIC, Ivan ILIC, Andrija ZIVKOVIC, Filip KOSTIĆ.

ATTACCANTI: Aleksandar MITROVIC, Luka JOVIĆ, Dusan VLAHOVIC, Djordje DESPOTOVIC.