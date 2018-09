Sergio Ramos festeggia oggi il tredicesimo anniversario del suo esordio con la maglia del Real Madrid, squadra in cui ha vinto 19 trofei

Nel 2005 il Real Madrid acquistò il giovanissimo Sergio Ramos dal Siviglia per 27 milioni di euro. Il 10 settembre dello stesso anno il difensore esordisce per la prima volta con i Blancos. Da allora sono passati 13 anni e per Ramos sono decisamente volati. Il giocatore ha disputato 568 partite con la maglia delle Merengues con uno score di 76 gol e 37 assist. Inoltre, il capitano della Nazionale spagnola ha vinto a Madrid ben 19 trofei: 5 campionati spagnoli, 3 Supercoppe spagnole, 2 Coppe del Re, 4 Champions League, 3 Supercoppe europee e 3 Mondiali per club. Quest’anno Ramos ha anche ricevuto il premio come miglior difensore della passata stagione di coppe europee dalla UEFA.

Ramos ha voluto celebrare la ricorrenza del suo esordio con il Real Madrid con un commovente tweet condiviso sul suo profilo ufficiale: «13 anni…e mi sembra solo ieri. I ricordi si accumulano e ce ne saranno molti altro in futuro #HalaMadrid»