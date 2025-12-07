Sergio Ramos Inter, il difensore spagnolo è un obiettivo dei nerazzurri? L’indiscrezione dà una conferma

Sergio Ramos Inter, il difensore vuole tornare in Europa e i nerazzurri sono una possibilità. Le decisioni arriveranno solo a gennaio. Le ultime

Il nome di Sergio Ramos torna prepotentemente al centro delle voci di mercato europee dopo l’addio del difensore spagnolo al Monterrey. L’ex capitano e leggenda del Real Madrid, svincolatosi ufficialmente dal club messicano, è ora disponibile a parametro zero, un dettaglio che potrebbe aprire scenari interessanti per numerose squadre del continente. Tra queste figura anche l’Inter, che osserva con attenzione gli sviluppi legati al futuro del centrale classe 1986.

La situazione intorno a Sergio Ramos si fa sempre più chiacchierata, soprattutto alla luce del fatto che il difensore ha chiarito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi. Nonostante i suoi 38 anni, Ramos ha dimostrato anche nella Liga MX di poter offrire ancora prestazioni di alto livello, unite alla sua proverbiale leadership. È proprio questa combinazione di carisma ed esperienza internazionale a far gola ai nerazzurri, che negli ultimi anni hanno costruito una rosa solida e competitiva anche grazie a operazioni mirate sui parametri zero.

Le ultime novità sul possibile scenario Sergio Ramos arrivano direttamente da Fabrizio Romano. Il noto esperto di mercato ha pubblicato un aggiornamento sul suo profilo X, specificando come l’ex Real Madrid sia pronto a valutare tutte le proposte che arriveranno nelle prossime settimane. L’Inter, dal canto suo, non ha mai nascosto l’interesse a cogliere eventuali occasioni low-cost per completare il reparto difensivo, ma la dirigenza nerazzurra è solita muoversi con estrema prudenza, soprattutto quando si tratta di giocatori oltre i trenta anni.

Nonostante ciò, la possibilità di vedere concretamente un asse Sergio Ramos Inter non è da escludere. La squadra di Chivu sta cercando di mantenere alto il livello qualitativo del reparto arretrato, soprattutto in vista di una stagione lunga e ricca di impegni. Ramos garantirebbe personalità, mentalità vincente e un bagaglio di esperienza che pochi giocatori al mondo possono vantare. Il suo arrivo porterebbe inoltre un valore aggiunto nello spogliatoio, grazie alla capacità di trascinare i compagni nei momenti più difficili.

Romano, nel suo aggiornamento, ha riportato anche le dichiarazioni del difensore: «Sergio Ramos lascia Monterrey dopo aver confermato di aver giocato la sua ultima partita in Messico. Ramos vuole continuare a giocare a calcio, non ha intenzione di ritirarsi e valuterà le proposte. Agente libero da ora in poi». Parole che alimentano ulteriormente le speculazioni e tengono vivo il dossier Sergio Ramos Inter, una pista che potrebbe accendersi improvvisamente qualora le condizioni economiche e tecniche dovessero combaciare con le esigenze nerazzurre.